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الأحد، 24-01-2021 06:50 م

صناعة عمان تثمن قرار تفعيل يوم الصناعة في المدارس

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الوكيل الاخباري - ثمنت غرفة صناعة عمان، قرار وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي تشكيل لجنة فنية لغايات تطبيق وتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين والمتضمنة إقامة يوم للصناعة بالمدارس.
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وقال رئيس الغرفة، المهندس فتحي الجغبير، في بيان اليوم الأحد، إن تشكيل اللجنة يؤكد الحرص على دعم الصناعة الأردنية على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تسعى إلى ترسيخ مفهوم الصناعة الوطنيّة وأهميتها لدى طلبة المدارس نحو تهيئة جيل يدعم صناعة بلده ويفتخر بها.

وأشار المهندس الجغبير إلى أن المصانع الأردنية ترحب بزيارة طلبتنا لاطلاعهم على جودة المنتج المحلي، فضلا عن أن تخصيص يوم كامل لتثقيف الطلبة بالقطاع الصناعي خطوة كبيرة في اتجاه تعريف الطلبة وأسرهم بأهمية المنتج الوطني.

ودعا إلى تشغيل المقاصف المدرسية مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وسط تطبيق كافة إجراءات السلامة العامة، لاسيما وأن المقاصف المدرسية تعتبر مشغلا رئيسيّاً لقطاعات أساسية مندرجة ضمن القطاع الغذائي.

وكانت الغرفة وقعت عام 2018 اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم بهدف إقامة يوم الصناعة في كافة المدارس، حيث تتضمن نشاطات هذا اليوم إلقاء كلمة موحدة وتخصيص حصص النشاط للحديث عن الصناعة الوطنية وأهميتها.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع المقاصف المدرسية لتكون مشترياتها من الصناعات الأردنية وكذلك إقامة مسابقة لطلبة المدارس في مديريات التربية حول الصناعة الوطنية من خلال قصة أو مقال أو كلمة عن منتج صناعي أردني، وإقامة رحلات مدرسية للطلبة إلى المصانع المختلفة وكذلك تخصيص جوائز لأفضل ابتكار صناعي أو مهني لطلبة المدارس وعقد ندوات وورش عمل حول الصناعة الوطنية.

 




 

 


 

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