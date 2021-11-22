الإثنين 22-11-2021
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المساعيد والسعايدة والسنيد

ارتفاع كبير باصابات كورونا اليوم

الأردن والإمارات وإسرائيل يوقعون اتفاقية نوايا للطاقة والمياه

الملك يصل المنامة لإجراء مباحثات مع ملك البحرين

1.8 مليون سائح زاروا الأردن خلال 10 أشهر

الصناعة والتجارة تُحرر317 مخالفة تموينية في أقل من شهر

النواب يختار لجنة الرد على خطاب العرش -أسماء

انتخاب أعضاء اللجنة القانونية بالتزكية - أسماء

الجامعة الأردنية تلغي قرار الدفع قبل التسجيل

الإثنين، 22-11-2021 12:44 م

صناعة عمّان تعلن قريبا شروط الانضمام لمبادرة هوية وعلامة تجارية متوسطية

صناعة عمان


الوكيل الإخباري - شاركت غرفة صناعة عمّان في المشروع الأوروبي لتحالفات دول المتوسط لقطاع النسيج، الممول من الاتحاد الأوروبي، ضمن مبادرة لهوية وعلامة تجارية متوسطية، المنبثقة عن برنامج ( ENI CBC Med) في مدينة برشلونة الإسبانية الأسبوع الماضي.

اضافة اعلان


وتغطي المبادرة جميع الشركات المختصة في تصنيع أي مكون من سلسلة القيمة المضافة لقطاع صناعة النسيج والملابس بما يشمل الخيوط والأقمشة والملابس.


وستعلن غرفة صناعة عمان قريباً، الشروط والمعايير التي يجب تحقيقها للانضمام للمبادرة، وآليات تقديم الطلبات اللازمة.


وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير في بيان، الاثنين، إن الغرفة تشارك في المشروع، ضمن تحالف برئاسة الاتحاد الاسباني لصناعة النسيج، يضم عدداً من الجهات المختصة من إيطاليا واليونان ومصر وتونس وفلسطين.


وأشار الجغبير إلى أن المبادرة الجديدة تهدف إلى تشجيع الشراكات والتحالفات بين الشركات الصغيرة والشركات الناشئة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، والتي تعمل في قطاع صناعة النسيج والملابس وتلتزم وتطبق مجموعة من المبادئ والقيم الخاصة بالمبادرة، كالمستوى العالي من الحرفية في التصنيع، والجودة في استخدام المواد ومدخلات الإنتاج، والإبداع والتميز، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، واحترام البيئة والاقتصاد الدائري، والأصالة، بما يعكس التراث والثقافة على المستوى الوطني.


وتهدف المبادرة أيضاً، إلى بناء صورة واسم تجاري مميزين وقويين يعززان أيضا الهوية على المستوى المتوسطي في مجال صناعة النسيج والأزياء، إذ سيعمل شركاء المشروع خلال المرحلة المقبلة على تطوير منصة إلكترونية تسهم في تطوير الشراكات بين الشركات المنضمة للمبادرة وفي ترويج منتجاتها ومجموعات الأزياء الخاصة بها في أسواق المنطقة ودولياً.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
cfa3378b-f922-41eb-afed-1c4d00099504

مدير الأمن العام يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً

1529487194955-4

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المساعيد والسعايدة والسنيد

1020212885458601321811

ارتفاع كبير باصابات كورونا اليوم

1c3257d8-fe60-40cc-9b63-6612ac26c5af

الأردن والإمارات وإسرائيل يوقعون اتفاقية نوايا للطاقة والمياه

619b9a01754ac

الملك يصل المنامة لإجراء مباحثات مع ملك البحرين

140311073857ndtq-1637512481

1.8 مليون سائح زاروا الأردن خلال 10 أشهر

أخبار متعلقة
الصناعة والتجارة

الصناعة تؤكد اهمية قرار انشاء منصة الكترونية لتسجيل الواردات

1585697893_826_101374_

44% نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي

دراسة-جدوى-مشروع-الطاقة-الشمسية-2021

عجلون: دراسة لإقامة مشروع خلايا شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية

اجججج

الأردن يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

1635687838855

جولة ميدانية لموقع مشروع تطوير مكب الأكيدر

غرفة صناعة الاردن

الجغبير يفتتح مركز الدار تحت شعار صنع في الأردن