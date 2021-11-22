صناعة عمّان تعلن قريبا شروط الانضمام لمبادرة هوية وعلامة تجارية متوسطية

الوكيل الإخباري - شاركت غرفة صناعة عمّان في المشروع الأوروبي لتحالفات دول المتوسط لقطاع النسيج، الممول من الاتحاد الأوروبي، ضمن مبادرة لهوية وعلامة تجارية متوسطية، المنبثقة عن برنامج ( ENI CBC Med) في مدينة برشلونة الإسبانية الأسبوع الماضي.

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وتغطي المبادرة جميع الشركات المختصة في تصنيع أي مكون من سلسلة القيمة المضافة لقطاع صناعة النسيج والملابس بما يشمل الخيوط والأقمشة والملابس.



وستعلن غرفة صناعة عمان قريباً، الشروط والمعايير التي يجب تحقيقها للانضمام للمبادرة، وآليات تقديم الطلبات اللازمة.



وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير في بيان، الاثنين، إن الغرفة تشارك في المشروع، ضمن تحالف برئاسة الاتحاد الاسباني لصناعة النسيج، يضم عدداً من الجهات المختصة من إيطاليا واليونان ومصر وتونس وفلسطين.



وأشار الجغبير إلى أن المبادرة الجديدة تهدف إلى تشجيع الشراكات والتحالفات بين الشركات الصغيرة والشركات الناشئة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، والتي تعمل في قطاع صناعة النسيج والملابس وتلتزم وتطبق مجموعة من المبادئ والقيم الخاصة بالمبادرة، كالمستوى العالي من الحرفية في التصنيع، والجودة في استخدام المواد ومدخلات الإنتاج، والإبداع والتميز، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، واحترام البيئة والاقتصاد الدائري، والأصالة، بما يعكس التراث والثقافة على المستوى الوطني.



وتهدف المبادرة أيضاً، إلى بناء صورة واسم تجاري مميزين وقويين يعززان أيضا الهوية على المستوى المتوسطي في مجال صناعة النسيج والأزياء، إذ سيعمل شركاء المشروع خلال المرحلة المقبلة على تطوير منصة إلكترونية تسهم في تطوير الشراكات بين الشركات المنضمة للمبادرة وفي ترويج منتجاتها ومجموعات الأزياء الخاصة بها في أسواق المنطقة ودولياً.

