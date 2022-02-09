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صناعة عمان تنظم المؤتمر الدولي للمنظفات في أيار المقبل

الأربعاء، 09-02-2022 05:08 م

صناعة عمان تنظم المؤتمر الدولي للمنظفات في أيار المقبل

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 الوكيل الاخباري - تنظم غرفة صناعة عمان خلال شهر أيار المقبل المؤتمر الدولي الأردني للمنظفات في دورته الثالثة، بمشاركة دولية محلية ودولية واسعة.

ويفتتح المؤتمر في 22 من شهر أيار المقبل، بمشاركة 500 شخصية من القطاع الصناعي والعلمي والباحثين، بينهم 56 خبيرا أجنبيا من 35 بلدا، فيما سيقام على هامشه معرض متخصص بصناعة المنظفات.

وينتج الأردن اليوم 275 ألف طن من المنظفات، يتم تصدير 200 ألف طن منها، بقيمة تبلغ 200 مليون دولار سنويا، والباقي يستهلك بالسوق المحلية.

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