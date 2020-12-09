صناعة وتجارة المفرق تحرر 74 مخالفة لمحال تجارية وافراد

الوكيل الاخباري -

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حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة المفرق 74 مخالفة لاصحاب محال تجارية وافراد لعدم التزامهم بأوامر الدفاع المتعلقة بجائحة كورونا.وقال مدير المديرية فتحي البشابشة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الفرق التفتيشية في المديرية نفذت 21 جولة ميدانية على جميع المحال والمنشآت التجارية والأسواق التجارية والخضار والفواكه، مشيرا إلى زيارة 418 منشأة خلال شهر تشرين الثاني الماضي، توزعت المخالفات على 55 محلا لم تلتزم بإعلان الأسعار بما يخالف انظمة وتعليمات الوزارة.وتابع كما جرى مخالفة 19 شخصا لافراد لشراء احتياجاتهم من منشآت تجارية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية واشتراط الصحة والسلامة العامة، داعيا اصحاب المحلات التجارية والمواطنين للالتزام بقانون الدفاع الصادر عن لجان الاوبئة والصحة والسلامة العامة، وكذلك الالتزام بقوانين الصناعة والتجارة والسقوف السعرية.