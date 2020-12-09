الأربعاء 09-12-2020
الوكيل الاخباري

الملك يدشن في إربد مشروع إسكان ضباط القوات المسلحة

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية بكورونا الى 13.19%

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

صناعة وتجارة المفرق تحرر 74 مخالفة لمحال تجارية وافراد

الملك يفتتح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر غدا الخميس

إندونيسيا: 171 وفاة و6058 إصابة بكورونا

قرار لمجلس الوزراء

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

قرارات جديدة من مجلس التعليم العالي حول الجامعات

قرار لوزير العمل معن القطامين

الأربعاء، 09-12-2020 05:30 م

صناعة وتجارة المفرق تحرر 74 مخالفة لمحال تجارية وافراد

122020813934384472389


الوكيل الاخباري - حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة المفرق 74 مخالفة لاصحاب محال تجارية وافراد لعدم التزامهم بأوامر الدفاع المتعلقة بجائحة كورونا.
اضافة اعلان

وقال مدير المديرية فتحي البشابشة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الفرق التفتيشية في المديرية نفذت 21 جولة ميدانية على جميع المحال والمنشآت التجارية والأسواق التجارية والخضار والفواكه، مشيرا إلى زيارة 418 منشأة خلال شهر تشرين الثاني الماضي، توزعت المخالفات على 55 محلا لم تلتزم بإعلان الأسعار بما يخالف انظمة وتعليمات الوزارة.

وتابع كما جرى مخالفة 19 شخصا لافراد لشراء احتياجاتهم من منشآت تجارية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية واشتراط الصحة والسلامة العامة، داعيا اصحاب المحلات التجارية والمواطنين للالتزام بقانون الدفاع الصادر عن لجان الاوبئة والصحة والسلامة العامة، وكذلك الالتزام بقوانين الصناعة والتجارة والسقوف السعرية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f159f75a01dab984bd8e64fe928af203

الملك يدشن في إربد مشروع إسكان ضباط القوات المسلحة

1220208174416988977558

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية بكورونا الى 13.19%

122020813561730395499

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الملك

الملك يفتتح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر غدا الخميس

122020617285330769617

قرار لمجلس الوزراء

3202016104314214850096

إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

أخبار متعلقة
Image3_3202025121417581090752

مخالفة 86 فردا و149 منشأة في عمان

530ee061-06c4-4906-8d45-72bfd17da027

ضبط 112 مخالفة لأمر الدفاع 20

11202014214334124656951

الامن العام : محاكمة شرطي حرر مخالفة كمامة وهو لا يرتديها

395992_1_1606070546

العوايشة يكشف حالات المخالفات على الكمامات داخل المركبات

11202015175052234357505

مديرية الامن العام تصدر بياناً وتهيب بالمواطنين

وزارة الصناعة والتجارة

الاستمرار بتحديد السقوف السعرية لبعض أصناف الخضار