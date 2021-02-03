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الأربعاء، 03-02-2021 05:59 م

صناعة وتجارة المفرق تحرر 98 مخالفة بحق أفراد ومحال تجارية

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الوكيل الاخباري - حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة المفرق منذ بداية العام الحالي 98 مخالفة لأصحاب محال تجارية وافراد.
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وقال مدير المديرية المهندس علي الصياحين إن الفرق التفتيشية في المديرية نفذت 900 جولة ميدانية على جميع المحال والمنشآت التجارية والأسواق التجارية والخضار والفواكه، مشيرا إلى أن المخالفات وجهت إلى 49 محلا تجاريا لعدم اعلانها اسعار بضائعها، بالإضافة إلى مخالفتين لزيادة اسعار احدى المواد الاستهلاكية الرئيسية و47 شخصا لمخالفة أوامر الدفاع المتعلقة باشتراطات الصحة والسلامة العامة.

 




 

 


 

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