صندوق أموال الضمان لـ الوكيل: توقعات باستقرار موجودات الصندوق في 2022

الوكيل الإخباري - توقعت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي خلود السقّاف أن تُسجل موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي العام القادم استقراراً عند 8%
وقالت السقاف لـ الوكيل الاخباري" إن معدلات النمو تعتمد على الأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة مع استمرار انتشار فيروس كورونا والمتحورات التي تستجد في العالم.
و اوضحت أن هناك آمالاً بأن ترتفع نسبة الموجودات، إلا أن التوقع الأكيد أن تستقر عند 8% كما هو في 2021.
وأضافت أن موجودات الصندوق مع نهاية شهر أيلول الماضي وصلت الى 12.1 مليار دينار ، مقابل 11.2 مليار بذات الفترة في 2020.
وشددت على أن أموال الضمان بخير وأمان، وأن ما يُقدم للحكومة يكون بضمانات اراضي بذات القيمة .
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الجمعة، إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح؛ بسبب ظهور سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.
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