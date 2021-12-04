الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

261 مليون دولار متطلبات برنامج الأغذية العالمي في الأردن

ضبط مركبة تسير بسرعة 168 كلم على طريق العمري

عاجل إدانة 5 مسؤولين حكوميين بقضية نفاد الأوكسجين في مستشفى السلط

أسعار الذهب محليا

التخليص على 18 ألف مركبة هايبرد خلال 11 شهراً

أبوعاقولة : ننتظر إعادة خط الترانزيت البري اللبناني

2.4 مليار عجز مقدر في الموازنتين المركزية والوحدات المستقلة

العمل: نفتش على تصاريح العمالة الوافدة وليس المطاعيم

الغذاء والدواء: إلغاء إجازة تداول مستحضر تجميلي و وقف استيراده

“الأمانة” تنذر موظفين بالفصل - أسماء

عاجل

إدانة 5 مسؤولين حكوميين بقضية نفاد الأوكسجين في مستشفى السلط

السبت، 04-12-2021 03:22 م

صندوق أموال الضمان لـ الوكيل: توقعات باستقرار موجودات الصندوق في 2022

26204_4_1628685879


الوكيل الإخباري - توقعت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي خلود السقّاف أن تُسجل موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي العام القادم استقراراً عند 8%

اضافة اعلان


وقالت السقاف لـ الوكيل الاخباري" إن معدلات النمو تعتمد على الأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة مع استمرار انتشار فيروس كورونا والمتحورات التي تستجد في العالم. 


و اوضحت أن هناك آمالاً بأن ترتفع نسبة الموجودات، إلا أن التوقع الأكيد أن تستقر عند 8% كما هو في 2021.


وأضافت أن موجودات الصندوق مع نهاية شهر أيلول الماضي وصلت الى 12.1 مليار دينار ، مقابل 11.2 مليار بذات الفترة في 2020.


وشددت على أن أموال الضمان بخير وأمان، وأن ما يُقدم للحكومة يكون بضمانات اراضي بذات القيمة . 


وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الجمعة، إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح؛ بسبب ظهور سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة










 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image617e38e245ac0-660x330

ضبط مركبة تسير بسرعة 168 كلم على طريق العمري

مستشفى

عاجل إدانة 5 مسؤولين حكوميين بقضية نفاد الأوكسجين في مستشفى السلط

koristeni-polovni-1744x1157-1

التخليص على 18 ألف مركبة هايبرد خلال 11 شهراً

العمل

العمل: نفتش على تصاريح العمالة الوافدة وليس المطاعيم

الغذاد والدواء

الغذاء والدواء: إلغاء إجازة تداول مستحضر تجميلي و وقف استيراده

1120211011305132907826

261 مليون دولار متطلبات برنامج الأغذية العالمي في الأردن

أخبار متعلقة
0L5A1670 cdd

الربابعة لـ"الوكيل الاخباري": تعيينات الممرضين في "الصحة" مستمرة

8202116184746502262155

تصريحات البلبيسي تثير التساؤلات حول مجانية اللقاحات مستقبلاً.. والصحة ترد

61ab50ba78eb5

إجراءات جديدة في أمانة عمان بعد ارتفاع إصابات كورونا

19305Image1-1180x677_d

خبير اقتصادي: الانكماش الاقتصادي وشيك وعلى الحكومة التحوط

لقاح كورونا 3

البلبيسي: لقاح كورونا قد يصبح موسمياً

61a5d24f63780

التعليم العالي: لا وفيات بكورونا في الجامعات والإصابات أكثر من 2500