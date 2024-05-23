صندوق إنقاذ العلماء يمنح الجامعة الأردنية ميدالية القرن

الوكيل الإخباري-

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استقبل رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات في مكتبه أمس الأربعاء مدير صندوق إنقاذ العلماء التابع لمعهد التعليم الدولي (IIE) جيمس كِنغ.وشهد اللقاء، الذي جرى بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي وعميد كلية الزراعة الدكتور عايد العبداللات ومدير وحدة الشؤون الدولية الدكتور سامح الزبيدي، التباحث في مجالات التعاون الممكنة في مجال استضافة علماء وباحثين وأكاديميين في الجامعة ممّن يواجهون تهديدات على حيواتهم ومهنهم في بلدانهم التي تشهد اضطرابات، كدول اليمن وسوريا والسودان، ذلك لمواصلة عملهم في أمان ضمن المؤسسات الأكاديمية.وخلال اللقاء، منح الصندوقُ الجامعةَ الأردنيةَ ميدالية القرن الخاصة بالمعهد بوصفها ثالث أكثر جامعة في العالم، بعد جامعتي هارفرد وكورنيل، استضافة لزملاء الصندوق من أي مؤسسة على مستوى العالم.كما قدّم كِنغ لرئيس الجامعة الأردنية شهادة تقديرية في هذا الشأن تقديرا لمساهماتها الفريدة والقوية للتعليم الدولي والحرية الأكاديمية، ونظرا لكل المساعدات التي قدمتها سعيا لبناء عالم يسوده السلم والعدالة، من خلال توفيرها للملاذ الآمن والفرص الأكاديمية، وتفاعل مجتمعها دعما للعلماء المهددين والنازحين.يُشار إلى أن صندوق الإنقاذ العلمي هيئة عالمية أُطلقت عام 2002 لإضفاء الطابع العملي على التزامها بالحفاظ على حياة وأصوات وأفكار العلماء في جميع أنحاء العالم.ويعمد الصندوق إلى اختيار الأساتذة البارزين والباحثين والمثقفين العامين لدعمهم عبر تقديم الزمالات وترتيب الوظائف الأكاديمية مع مؤسسات التعليم العالي والبحث الشريكة، بحيث تتيح الزمالات للعلماء متابعة عملهم الأكاديمي بأمان، والاستمرار في مشاركة معارفهم مع الطلبة والمجتمع، ليعود الأكاديميون بعدها إلى تقديم مساهمات ذات معنى وفائدة جمّة لمؤسساتهم العلمية الوطنية والمجتمع المدني.