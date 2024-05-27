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الإثنين، 27-05-2024 12:01 م

صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي يلتقي وفدا من ملتقى النخبة

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الوكيل الاخباري- استقبل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وفدا من ملتقى النخبة للتعرف على طبيعة عمل الصندوق واستثماراته وأبرز إنجازاته.

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ورحب رئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكرية بأعضاء الملتقى، وقال إن هذه الزيارة تعكس النهج التشاركي للصندوق مع المؤسسات الوطنية المختلفة.
وخلال اللقاء الذي حضره عدد من مدراء الصندوق، استمع أعضاء الملتقى إلى إيجاز حول النتائج المالية لأعمال الصندوق نهاية الربع الأول من عام 2024 الذي شهد ارتفاعا في الموجودات إلى 15.1 مليار دينار، وتحقيق توزيعات نقدية من أرباح الشركات هي الأعلى تاريخياً بقيمة 160 مليون دينار.


وبين كناكرية بأن النتائج المالية للصندوق تعكس حصافة إدارة الاستثمارات المتنوعة وتعكس أيضا منعة الاقتصاد الوطني على الرغم من الظروف الإقليمية.
واطلع الملتقى على المنهجية الاستثمارية المؤسسية والمرنة التي يتبعها الصندوق لضمان تحقيق عوائد مجدية ومستمرة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.


كما تم تسليط الضوء على الدور التنموي الذي يقوم به الصندوق من خلال الدخول في استثمارات وإنشاء مشاريع في مختلف المحافظات، ما يساهم في تحسين مستوى الخدمات من صحة وتعليم ونقل بالإضافة إلى خلق فرص العمل والتدريب النوعية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة، ما يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي في تلك المحافظات.


واطلع أعضاء الملتقى على التطلعات المستقبلية للصندوق للاستثمار في عدد من القطاعات ومنها التعليم والقطاع الطبي، بالإضافة الى خطته في التوسع في الاستثمارات القائمة، والدخول في استثمارات ومشاريع جديدة مع مستثمرين من القطاع الخاص في عدد من القطاعات أبرزها القطاع المالي والتعدين والتطوير العقاري والسياحة والزراعة، ودراسة تمويل عدد من المشاريع عبر نافذة التأجير التمويلي.


وأشاد كناكرية بنشاط أعضاء ملتقى النخبة، وحرصهم على تسليط الضوء على إنجازات المؤسسات الوطنية المختلفة، وحرصهم على النقد البناء الذي يمكن المؤسسات من تعزيز قصص نجاحها، مؤكداً على الدور الكبير لأعضاء الملتقى في نشر الوعي حول إنجازات الصندوق واستثماراته وخططه المستقبلية.

 




 

 


 

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