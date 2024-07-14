"صندوق الأمان" يطلق حملة لتغطية تكاليف تعليم طلبة أيتام

الوكيل الإخباري - أطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام اليوم الأحد حملة "العودة للتعليم"، بهدف تغطية تكاليف الطلبة الأيتام خريجي دور الرعاية الذين أكملوا سن الـ18.

اضافة اعلان



وقال الصندوق في بيان صحفي إن الحملة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق والمستمرة منذ 18 عاما لدعم هذه الفئة من الشباب وتوفير مستقبل أفضل لهم من خلال إيجاد فرص تدريبية وبرامج تشغيلية للطلاب بالتعاون مع شركاء الصندوق من مختلف القطاعات.



وأكد أن الصندوق يحتضن خريجي دور الرعاية الذين أكملوا سن الـ18، وتأمين التعليم إما الجامعي أو الدبلوم أو التدريب المهني لهم، حسب كفاءة الطلاب ورغبتهم، إضافة إلى توفير السكن والمصروف الشهري والتأمين الصحي وبرامج التدريب الذاتي والصحة النفسية لضمان رعايتهم.



بدورها، أكدت مدير عام الصندوق نور الحمود، أن نجاح الحملة يعتمد بشكل كبير على الدعم والإيمان بأهمية هذه الفئة من المجتمع، داعية أفراد المجتمع إلى المشاركة والتبرع لضمان تحقيق أهداف الحملة وتأمين التعليم لأكبر عدد ممكن من الطلاب الأيتام.



وأضافت أن كل مساهمة مهما كان حجمها تساهم في تغيير حياة هؤلاء الشباب والشابات ومنحهم فرصة حقيقية لبناء مستقبل أفضل.



يذكر أن الصندوق تأسس عام 2006، بهدف تمكين الشباب الأيتام فوق سن الـ18 من خريجي دور الرعاية أو من مناطق جيوب الفقر، من خلال برامج تعليم ودعم معيشي وبناء قدرات وتطوير ذاتي، إذ استفاد من الصندوق منذ تأسيسه أكثر من 4846 يتيما، 66 بالمئة منهم من الإناث، تخرج من بينهم 3383 شابا وشابة.