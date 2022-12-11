صندوق الإئتمان العسكري: صرف حوالي مليار دولار خلال 11 عام

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام صندوق الإئتمان العسكري مهند شحادة، أنه تم صرف ما يقارب مليار دولار (742 مليون دينار أردني) لمنتسبيه من أفراد القوات المسلحة خلال 11 عام.

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وقال خلال استضافته على إذاعة “جيش إف إم” ، إن صندوق الإئتمان العسكري يعتبر تجربة ناجحة بامتياز، ولعب دوراً مهماً في تحريك النقد بين أفراد القوات المسلحة من خلال الصيرفة الإسلامية المبنية على أساس السلعة وليس النقد، وبالتالي استطاع خلق حياة أفضل للمنتسبين وخدمة لـ الاقتصاد الوطني.



وأضاف أن الصندوق قدم خدماته لـ 120 ألف منتسب من أفراد القوات المسلحة، حيث تم التركيز على المحافظات وليس العاصمة عمان فقط ، كما ساهم في القطاع الإنشائي من خلال صرفه ما يقارب 530 مليون دينار عبر برنامج الإجارة (تستأجر وتدفع الإيجار وتنتهي بالتملك).



وبين أن الصندوق صرف 230 مليون دينار على التمويلات الشخصية، كسيارات وسلع منزلية وغيرها، مشيرا إلى أن الصندوق قام بضخ 80 مليون دينار خلال العام الحالي، على أن ترتفع خلال العام المقبل 2023 لتصل إلى 100 مليون دينار .



وشدد شحادة على أن الصندوق لعب دوراً مهماً في المحافظة على نسب المرابحة على مدار 11 عام، حيث قام بتثبيتها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنه سيواصل العمل على تثبيت هذه النسبة حتى في حال قيام البنك المركزي برفعها خلال الفترة المقبلة، وهو ما عمل على الحفاظ على مستوى معيشة العسكري.



وأوضح ان الصندوق قدم خدماته لـ 9 آلاف منتسب خلال العام الحالي، و 120 ألف منتسب منذ نشأت الصندوق، وهو ما يشير إلى منتجات الصندوق مقبولة لدى المنتسبين.



وحول الخطط المستقبلية للصندوق، أكد شحادة أنه تم الاتفاق خلال موازنة عام 2023 على الالتزام بتثبيت نسب المرابحة، وافتتاح فرع جديد في المفرق، وصرف 80 مليون دينار أردني تسهيلات، وتركيب 10 أجهزة صراف آلية جديدة، بالإضافة إلى اعادة بناء البنية التحتية لتقديم والتوسع بخدمة الأتمتة، حيث سيتم صرف 1,5 مليون دينار على تطوير البنية التحتية و الأتمتة بهدف التسهيل على حياة المنتسب والسرعة في الإنجاز.

