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الأحد، 12-05-2024 03:06 م

صندوق الائتمان العسكري يفتتح مكتب خدمة في محافظة مأدبا

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الوكيل الاخباري- افتتح صندوق الائتمان العسكري، اليوم الأحد، في محافظة مأدبا مكتب خدمة جديد في موقع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية – مجمع مأدبا التجاري لخدمة المستفيدين والتسهيل عليهم وضمان الاستجابة السريعة.اضافة اعلان


وقال مدير عام الصندوق السيد مهند شحادة، “إن صندوق الائتمان العسكري يواصل تنفيذ الخطط التوسعية ضمن استراتيجية الانتشار المدروس، بهدف استيعاب حجم النمو في قاعدة المستفيدين، لتقديم خدماتنا المصرفية بأعلى جودة وسرعة”.

وأضاف أن الصندوق يضع ضمن خططه المستقبلية هناك إنشاء فرعاً جديداً في محافظة المفرق، ليكون إضافة نوعية للمستفيدين والعاملين في المحافظة والمناطق المحيطة.

يذكر أن صندوق الائتمان العسكري يوفر قنوات مختلفة للتواصل مع المستفيدين وتلبية احتياجاتهم من خلال 11 فرع و5 مكاتب للمتقاعدين منتشرة في محافظات المملكة، تشمل الخدمات المصرفية الالكترونية، وخدمة التطبيق البنكي، والموقع الإلكتروني، ومركز الخدمة الهاتفية، إضافةً إلى الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

 




 

 


 

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