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الأحد، 02-01-2022 11:03 ص

صندوق التنمية والتشغيل: البدء باستقبال طلبات التمويل لجميع البرامج

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الوكيل الإخباري - أعلن صندوق التنمية والتشغيل عن البدء باستقبال طلبات التمويل لجميع البرامج التمويلية في فروع ونوافذ الصندوق المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، اعتبارا من اليوم الأحد.

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وقال مدير عام الصندوق منصور الوريكات ، إن تقديم التمويل للمواطنين يهدف الى المساهمة في الجهود الحكومية للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي والعمل الحر، خصوصا المشاريع التي تأثرت انشطتها الاقتصادية بسبب الاغلاقات والعمل الجزئي الناتج عن انتشار فيروس كورونا.


واشار الى ان مجلس ادارة الصندوق اتخذ أخيرا العديد من القرارات المتعلقة بمعايير تمويل المشاريع المتضمنة تقديم التمويل ضمن شروط وضمانات ميسرة وفترات سداد طويلة وفترات سماح تصل إلى 12 شهرا لبعض المشاريع واسعار مرابحة تفضيلية.


واضاف ان قيمة التمويل للبرامج الاقراضية ستكون من 5 آلاف دينار ولغاية 75 ألف دينار.


وشدد الوريكات في تعميم أصدره لجميع موظفي الصندوق، على ضرورة إيلاء الاشتراطات الصحية اهتماما بالغا عند استقبال المراجعين والتأكد من تطبيق أمر الدفاع 35 للحفاظ على سلامتهم.


 




 

 


 

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