صندوق التنمية والتشغيل وكلنا الأردن يبحثان سُبل دعم الشباب في المحافظات

الوكيل الإخباري-

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بحث مدير عام الصندوق منصور عودة الوريكات في مكتبه اليوم الإثنين مع مدير عام هيئة شباب كلنا الاردن عبد الرحيم الزواهرة، سُبل التعاون والتنسيق بين المؤسستين في كافة محافظات المملكة.واستمع الوريكات من مدير الهيئة إلى ما تنفذه هيئة شباب كلنا الاردن من نشاطات وبرامج تهدف إلى صقل مهارات الشباب، مؤكدا أهمية تأطير العمل مع هيئة شباب كلنا الأردن من خلال مكاتب الهيئة المنتشره في كافة محافظات المملكةوشدد على ضرورة التشاركية بين الصندوق والهيئة للوصول إلى الشباب في كافة المحافظات وتقديم لهم منتج قادر على اقامة مشاريع صغيرة تمكنهم من الاعتماد على الذات وتشجيعهم على ريادة الاعمال والتشغيل الذاتي.وأكد الوريكات أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هى الملاذ الآمن لتوفير فرص عمل للشباب، داعيا الشباب إلى عدم انتظار الوظيفة وإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم.واتفق الجانبان على البدء بتنفيذ برامج توعوية وتدريبية للشباب الراغبين في اقامة مشاريعهم الخاصة بهم وتشجيعهم على ريادة الاعمال والتشغيل الذاتي في كافة محافظات وألوية المملكة.