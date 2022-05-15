صندوق الحج يوضح: 3 شروط للحصول على تأشيرة الحج - تفاصيل

الوكيل الإخباري -

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قال مدير عام صندوق الحج للإدخار والإستثمار، فؤاد كوري، إن طريقة حصول المواطنين على تصريح لأداء مناسك الحج من خلال الصندوق ، تتم من خلال الادخار المالي الذي يجب أن لا يقل عن 3000 دينار.وأضاف كوري لـ " الوكيل الإخباري" أن على المواطن الراغب في أداء المناسك من خلال الصندوق 3 شروط اساسية، اولاً أن يكون لديه ادخار لا يقل عن 3000 دينار، وتعطى الاولوية لمن هو الأقدم في الادخار.وأشار إلى أن الشرط الثاني ابداء الرغبة في أداء الحج من خلال التسجيل المُعتاد، الذي تُعلن عنه وزارة الأوقاف قبل بدء الموسم.وبيّن كوري أن الصندوق لا يضع العمر شرطاً، إلا أنه مُلتزم بالتعليمات التي تصدرها السلطات السعودية وهي أن لا يتجاوز العمر 65 عاماً وأن يكون قد تلقى جرعات اللقاح الكاملة.وقال إنه من المُتوقع أن تكون نسبة الحجاج من خلال الصندوق 20% من إجمالي الحصة المُخصصة للمملكة للعام الحالي، بمعدل 500-700 حاج.وبلغت حصة الأردن لموسم الحج للعام الحالي 3500 شخص، في ظل تخفيض السلطات السعودية عدد الحجاج إلى مليون حاج من داخل البلاد وخارجها، وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.