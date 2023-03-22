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الأربعاء، 22-03-2023 10:43 م

صندوق الزكاة سيسدد الذمم المترتبة على 780 غارمة خلال رمضان

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأربعاء، إن صندوق الزكاة سيسدد الذمم المترتبة على 780 غارمة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الغارمات محط نظر جلالة الملك عبدالله الثاني بأن أطلق مبادرة للسداد عن مجموعة من الغارمات قبل 5 سنوات، وما زالت المبادرة في صندوق الزكاة بتوجيهات من جلالة الملك.

وأضاف الخلايلة، في تصريحات صحفية أن الوزارة أعدت برنامجا متكاملا لشهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت أسبوعا يسمى بأسبوع العناية بالمساجد قبل شهر رمضان، موضحا أنه تم تجهيز المساجد لاستقبال المصلين في شهر رمضان.

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