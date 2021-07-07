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الأربعاء، 07-07-2021 10:12 م

صندوق الزكاة يدفع 20 الف دينار عن 31 غارمة

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس إدارة صندوق الزكاة دفع مبلغ 20 ألف دينار، عن 31 غارمة مع إبراء ذمتهم المالية، وكف الطلب عنهن من خلال الدفعة الـ 15 من برنامج أردن النخوة للغارمات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس اليوم الأربعاء برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة.

كما قرر مجلس إدارة الصندوق المباشرة في بناء مساكن للأسر الفقيرة، إضافة إلى صرف عيديات بقيمة 50 دينارا للأسر المنتفعة من صندوق الزكاة وأسر الأيتام، حيث سيتم صرفها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

 




 

 


 

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