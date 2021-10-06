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الأربعاء، 06-10-2021 03:10 م

صندوق الزكاة يوافق على بناء 10وحدات سكنية في الشونة الشمالية

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الوكيل الاخباري- وافق مجلس إدارة صندوق الزكاة، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الخلايلة، المباشرة ببناء 10 وحدات سكنية للأسر العفيفة، في منطقة الشونة الشمالية على قطع أراض مخصصة باسم صندوق الزكاة، ضمن شروط الصندوق؛ بهدف توزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة.

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كما قرر المجلس الموافقة على ترميم 5 منازل لأسر عفيفة في لواء الأغوار الجنوبية، بالإضافة لتخصيص مشاريع تأهيلية ممثلة بتربية الأغنام لأهالي اللوائين، وإنشاء مركز طبي خيري يتبع للجنة زكاة وصدقات المغير في إربد الثانية. وقال الخلايلة إن قرار بناء وحدات سكنية تأتي ضمن مبادرة أطلقها الصندوق بالتعاون مع الديوان الملكي الهاشمي، لتأمين مساكن للأسر الفقيرة والمحتاجة في مناطق جيوب الفقر.


وأكد الخلايلة أن الصندوق وبالتعاون مع وزارة الأوقاف ومن خلال البرامج الوقفية، ينفذ العديد من البرامج المتعلقة بالملتقيات الخيرية ومساعدة الأسر المحتاجة من خلال المساعدات الطارئة والشهرية، والاستمرارية في تفعيل سهم الغارمين والغارمات، وتقديم المشاريع الإنتاجية للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى ترميم المنازل وبناء وحدات سكنية، ومساعدة الأيتام وطلبة العلم الفقراء وغيرها من البرامج الاجتماعية.

 

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