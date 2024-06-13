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الخميس، 13-06-2024 06:10 م

صندوق الزكاة يوزع مساعدات غذائية على 150 أسرة بعجلون

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الوكيل الإخباري - وزع صندوق الزكاة التابع لمديرية الأوقاف في محافظة عجلون اليوم الخميس، في مقر جمعية نساء من أجل العطاء الخيرية، 150 طردا غذائيا على أسر محتاجة في مناطق راجب وثغرة زبيد ودحوس والزراعة.

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وقال مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة،إن حملة المساعدات تأتي ضمن برامج صندوق الزكاة لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، وأن الصندوق يسعى جاهدًا لتقديم أفضل الخدمات للمستحقين بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم المحتاجين، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف من خلال الصندوق تعمل على تقديم المساعدات للمستحقين بشكل دوري .


وعبر أهالي المناطق التي تمت فيها عملية التوزيع عن شكرهم وتقديرهم لمديرية أوقاف عجلون وصندوق الزكاة على هذه المساعدات التي ستسهم في التخفيف من معاناتهم والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها .


وأكدت نائب رئيس جمعية نساء من أجل العطاء ابتسام فريحات، أهمية التشاركية بين الأوقاف والجمعيات الخيرية للوصول إلى أكبر شريحة من الفقراء والمحتاجين.

 




 

 


 

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