صندوق المعونة: صرف دعم المحروقات عن شهر تموز بنهاية آب الحالي

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة، اليوم الاثنين إن موعد صرف دعم المحروقات عن شهر تموز لمنتفعي الصندوق سيكون بنهاية شهر آب الحالي .



وقال الصوالحة لـ "الوكيل الاخباري" إنه تم تخصيص (16) مليون دينار لدعم الأُسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنيَّة، والبالغ عددها قرابة (216) ألف أُسرة.



وأوضح أنه سيتم صرف الدعم للفئات المستحقَّة لمدة ستة شهور.



ويأتي تخصيص الدعم للحد من تأثّر هذه الفئات بانعكاس ارتفاع أسعار النفط عالمياً على أسعار المشتقات النفطية محلياً.

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