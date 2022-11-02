صندوق المعونة يحث كوادره على تقديم الخدمات للأسر المحتاجة بكل يسر

الوكيل الاخباري - دعت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، اليوم الأربعاء، كوادر الصندوق إلى تقديم الخدمات للأسر الفقيرة والمحتاجة، بكل يسر وسهولة، ومتابعة معاملات المواطنين والإسراع في إنهائها.



وأشارت خلال زيارتها مكتب الصندوق في الرمثا ولواء بني عبيد، وفرعه في غرب إربد، إلى أهمية أن تكون كوادر صندوق المعونة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها المملكة، وأن يقدموا لكل أسرة ما تحتاجه من دعم ومساعدة بأقصى سرعة ممكنة.



وأثنت شنيكات على الجهود المبذولة من قبل كوادر الصندوق لرفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أهمية أن يكونوا إلى جانب كل طالب خدمة من خدمات الصندوق.



وأشار مدراء المكاتب، من جهتهم، إلى التجانس والتوافق المعمول به بين الإدارة العامة والميدان، وسرعة التجاوب على استفساراتهم.

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