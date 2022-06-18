صندوق المعونة يُحدد موعد بدء صرف الدعم الحكومي الإضافي للمنتفعين - تفاصيل

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة إن موعد صرف الدعم الذي أقرته الحكومة للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير في شهر تموز القادم. اضافة اعلان









وقال الصوالحة لـ "الوكيل الإخباري" إن آلية الصرف ستكون مع مخصصات شهر تموز للمستفيدين من برامج الصندوق ويستمر حتى شهر كانون الأول.







وكان الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة قد بين في وقت سابق ، ان جميع الأسر المستفيدة من الصندوق سيصرف لهم الدعم الذي اقرته الحكومة.





وأعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل الشّبول أن الحكومة قررت تخصيص مبلغ (30) مليون دينار ضمن صندوق لدعم الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير بهدف التخفيف من آثار الارتفاع المستمر والمضطرد في أسعار المحروقات عالمياً.

