الإثنين 26-10-2020
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الإثنين، 26-10-2020 02:06 م

لإعطاء فرصة للأردنيين

صندوق المعونة يكشف للوكيل بشأن دعم الخبز

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي ، باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح صوالحة ،الإثنين ، أنه تم تمديد  باب "التظلّمات" ، لغاية تاريخ 10/11، من منطلق إعطاء فرصة للأردنييـن لمن لم يحصلوا على دعـم الخبز ، التقدم بـالتظلّم.

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وقد كان مقررا انتهاء التقدم بالتظلم حتى نهاية الشهر الحالي .


"ويتم التواصل مع المواطنين ، لإعلامهم بحصولهم على دعم الخبز، بعد دراسة "تظلمه "، وإعلامه بتحويل المبلغ المُستحق في المحفظة البنكية الخاصة"، وفق صوالحة .

وكانت "المعونة الوطنية "، أوضحت في وقت سابق،  أنه يتم دراسة "التظلّمات" التي يتم تقديمها من قبل المواطنين ، الذين لم يحصلوا على دعم الخبز ، بشكل أسبوعي، وأوضحت أنّ هنالك عائلات حصلت على الدعم بعد تقديمها التظلّم ، حيث أنها استوفت للشروط .

للدخول إلى رابط التظلم أنقر هنا 

 


 




 

 


 

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