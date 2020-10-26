صندوق المعونة يكشف للوكيل بشأن دعم الخبز

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي ، باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح صوالحة ،الإثنين ، أنه تم تمديد باب "التظلّمات" ، لغاية تاريخ 10/11، من منطلق إعطاء فرصة للأردنييـن لمن لم يحصلوا على دعـم الخبز ، التقدم بـالتظلّم.

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وقد كان مقررا انتهاء التقدم بالتظلم حتى نهاية الشهر الحالي .



"ويتم التواصل مع المواطنين ، لإعلامهم بحصولهم على دعم الخبز، بعد دراسة "تظلمه "، وإعلامه بتحويل المبلغ المُستحق في المحفظة البنكية الخاصة"، وفق صوالحة .



وكانت "المعونة الوطنية "، أوضحت في وقت سابق، أنه يتم دراسة "التظلّمات" التي يتم تقديمها من قبل المواطنين ، الذين لم يحصلوا على دعم الخبز ، بشكل أسبوعي، وأوضحت أنّ هنالك عائلات حصلت على الدعم بعد تقديمها التظلّم ، حيث أنها استوفت للشروط .



للدخول إلى رابط التظلم أنقر هنا



