صندوق المعونة يوضح حول صرف دعم المحروقات

الوكيل الاخباري - يبدأ صندوق المعونة الوطنية، مع نهاية شهر آب/أغسطس الحالي، بتحويل مخصصات دعم المحروقات، لمنتفعيه عن شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، والبالغ عددهم 216 ألف أُسرة، وفق ما أكد الناطق باسم الصندوق ناجح الصوالحة.



وقال الصوالحة لـ "المملكة"، الثلاثاء، إن الصندوق "سيعمل على صرف المخصصات النقدية التي أقرت آليتها الحكومة، الأحد، حيث يرسلها مع المخصصات النقدية المعتادة للمنتفعين من برامج الدعم الخاصة بالصندوق".



وأضاف أن "التحويلات النقدية ستكون بنهاية الشهر الحالي عبر الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمنتفعين"، حيث يأتي تخصيص الدعم للحد من تأثر هذه الفئات بانعكاس ارتفاع أسعار النفط عالميّا على أسعار المشتقات النفطية محليا.



وبموجب الآليَّة، سيتمُّ تخصيص نحو 16 مليون دينار لمدَّة ستَّة أشهر عن الفترة من بداية شهر تمُّوز/يوليو الحالي وحتى نهاية العام؛ بنحو 2.66 مليون دينار شهريا لدعم الأُسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنيَّة، والبالغ عددها قرابة 216 ألف أُسرة، على أن يبدأ الصَّرف اعتباراً من شهر آب/أغسطس.



وبين الصوالحة أن الصندوق أوجد آلية لصرف هذه المبالغ، ليكون نصيب الأسرة المكونة من فرد أو فردين 8 دنانير، والمكونة من 3 إلى 4 أفراد 11 دينارا، والأسرة المكونة من 5 أفراد فأكثر 14 دينارا.



وخصصت الحكومة أيضا، نحو 4 ملايين دينار لدعم الطَّلبة الجامعيين غير المقتدرين، والبالغ عددهم قرابة 74 ألف طالب وطالبة، و5 ملايين دينار لدعم تشغيل خطوط قطاع النَّقل العام.

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