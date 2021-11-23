صندوق المعونة: 50 ألف أسرة ستستفيد من برنامج الدعم التكميلي العام القادم

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة أن 50 ألف أسرة سيتم أضافتها لبرنامج الدعم التكميلي تكافل (1) العام القادم.



وقال الصوالحة لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم فتح باب التسجيل في شهر كانون الأول عبر الرابط الإلكتروني الخاص بصندوق المعونة Www.Takaful.naf.gov.jo.



وأضاف أن 85 ألف أسرة استفادت من برنامج الدعم التكميلي هذا العام وسيصبح عددالأسر المتوقع انتفاعها العام القادم 135 ألف أسرة داعيا المواطنين إلى التقدم للحصول عليه .

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وأضاف الصوالحة بانه على جميع الأسر المنتفعة من البرنامج حاليا الدخول على طلبهم السابق وتحديث البيانات والأسر الجديدة تقديم طلب كامل .



وبرنامج الدعم التكميلي تكافل (1) هو برنامج لمساعدة الاسر الاردنية الفقيرة في سد احتياجاتها الاساسية من خلال تقديم دعم مالي.ويستهدف البرنامج فئات الفقراء العاملين وغير العاملين، وفقا لعدة مؤشر ت ترتبط بتحديد مستوى معيشة الاسر ومستوى حاجة الاسر للدعم والمساعدة .

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