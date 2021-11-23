الثلاثاء 23-11-2021
الوكيل الاخباري

العودات رئيساً لقانونية النواب

مأدبا: إنشاء بركة لتجميع 4 آلاف م3 من المياه

الحالة الجوية المتوقعة يومي الثلاثاء والاربعاء

تحذير هام للراغبين بالحصول على إعفاء جمركي

متخصصون يناقشون دور الطاقة المتجددة في تنمية ريادة الأعمال

صندوق المعونة: 50 ألف أسرة ستستفيد من برنامج الدعم التكميلي العام القادم

ثلث أولياء أمور طلبة مدارس يرغبون بإعطاء أبنائهم اللقاح

المجالي رئيساً للجنة الرد على خطاب العرش

ارتفاع صادرات الأردن 13.7% لتبلغ 4.127 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية من 2021

وفاة شاب إثر مشاجرة في الياسمين اليوم

الثلاثاء، 23-11-2021 10:43 ص

صندوق المعونة: 50 ألف أسرة ستستفيد من برنامج الدعم التكميلي العام القادم

1020214102810522327829


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة أن 50 ألف أسرة سيتم أضافتها لبرنامج الدعم التكميلي تكافل (1) العام القادم.

وقال الصوالحة لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم فتح باب التسجيل في شهر كانون الأول عبر الرابط الإلكتروني الخاص بصندوق المعونة Www.Takaful.naf.gov.jo.

وأضاف أن 85 ألف أسرة استفادت من برنامج الدعم التكميلي هذا العام وسيصبح عددالأسر المتوقع انتفاعها العام القادم 135 ألف أسرة داعيا المواطنين إلى التقدم للحصول عليه .

اضافة اعلان


وأضاف الصوالحة بانه على جميع الأسر المنتفعة من البرنامج حاليا الدخول على طلبهم السابق وتحديث البيانات والأسر الجديدة تقديم طلب كامل . 


وبرنامج الدعم التكميلي تكافل (1) هو برنامج لمساعدة الاسر الاردنية الفقيرة في سد احتياجاتها الاساسية من خلال تقديم دعم مالي.ويستهدف البرنامج فئات الفقراء العاملين وغير العاملين، وفقا لعدة مؤشر ت ترتبط بتحديد مستوى معيشة الاسر ومستوى حاجة الاسر للدعم والمساعدة .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
405772

مأدبا: إنشاء بركة لتجميع 4 آلاف م3 من المياه

20583

تحذير هام للراغبين بالحصول على إعفاء جمركي

ح

متخصصون يناقشون دور الطاقة المتجددة في تنمية ريادة الأعمال

لقاح 3

ثلث أولياء أمور طلبة مدارس يرغبون بإعطاء أبنائهم اللقاح

37988Image1-1180x677_d

لجنة الأوبئة: إجراء فحوص مخبرية على الصرف الصحي بالمدارس للكشف عن كورونا

6139027f52767

اعلان صادر عن مستشفى الملك المؤسس في إربد

أخبار متعلقة
1020214102810522327829

المعونة الوطنية يوضح حول خصم جزء من الدعم عن المواطنين