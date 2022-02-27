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الأحد، 27-02-2022 11:28 ص

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 12 من مشروع درب

درب


الوكيل الإخباري - أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم الأحد، الدورة الثانية عشر من مشروع "درب" الذي يشكل حلقة الوصل ما بين التعليم والخبرة العملية من خلال التدريب العملي لطلبة الجامعات لإكسابهم المهارات والخبرات لرفع قابليتهم للتشغيل.

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ويهدف المشروع الى تعريف الطلبة على بيئة العمل وتعزيز ثقافة التدريب لديهم وزيادة عدد الفرص المتاحة للتدريب العملي في الشركات خصوصا في المحافظات التي تواجه محدودية في هذه الفرص، إضافة الى تعزيز ثقافة العمل التطوعي، فضلا عن تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم في مواجهة الصعوبات والمعوقات التي قد تصادفهم في حياتهم العملية مستقبلاً.


ويستهدف المشروع طلبة الجامعات الأردنية وحديثي التخرج ضمن (شروط محددة) حيث سيتمكن الراغبون في المشاركة من التسجيل من خلال الرابط : http://join.darb.jo إعتبارا من اليوم 27 شباط.


وسيخضع المشاركون في المشروع الى عدد من الورش التحضيرية، اضافة الى تدريب عملي داخل الشركات المستضيفة.


أمجد أبو الروس موظف حالي في احدى شركات التأمين، يرى أن انضمامه لمشروع "درب" في دورته الـ 11 العام الماضي قد شكلت أولى مراحل الانخراط في سوق العمل حيث تمكن من خلاله من التعرف على بيئة العمل بعد أن وفر له فرصة تدريب في الشركة الاردنية للتأمين وبنك القاهرة عمان.


ويقول أبو الروس أن المشروع ساهم في صقل مهاراته الشخصية، اذ بدأ يشعر بأهمية التدريب العملي الذي يختلف كلياً عن الدراسة النظرية في الجامعات"، داعياً طلبة الجامعات الى الانضمام للمشروع في دورته المقبلة لما له من أهمية يلمسها كل من يشارك بمراحله.


يذكر أن مشروع "درب" الذي أطلق عام 2011 وينفذ بالشراكة مؤسسة لوياك نظم حتى الآن (11) دورة استفاد منها (12208) طالباً وطالبة، حصل منهم (977) على فرص عمل دائمة بعد انتهاء فترة التدريب.



 




 

 


 

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