الأربعاء 15-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 15-05-2024 03:56 م

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق دورته الخامسة من مشروع الزمالة البرلمانية

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الوكيل الإخباري - أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الدورة الخامسة من مشروع الزمالة البرلمانية، اليوم الأربعاء، استمرارا لدوره في دمج الشباب في الحياة السياسية من خلال برامج عملية، وتحقيقا لرؤى جلالة الملك في مجال التمكين السياسي والذي يرتكز على تقديم الشباب الأردني كمساعدين بحثيين للنواب للاطلاع على دورهم التشريعي والرقابي.

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ويهدف المشروع إلى إيجاد قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير من خلال زيادة درجة الوعي لديهم بمختلف القضايا والتحديات الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية وإتاحة الفرصة أمامهم على التدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية.


وسيتولى الشباب والشابات الذين سيتم اختيارهم بعد إجراء المقابلات الشخصية، مهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة بشأن مشروعات القوانين أو القضايا التي يتم طرحها للنقاش خلال جلسات المجلس، بعد أن يتم إخضاعهم لتدريبات نظرية في موضوعات (الحياة السياسية والبرلمانية في الأردن، والبحث السياسي والقانوني، وحقوق الإنسان، وإعداد أوراق السياسيات، والإعلام السياسي ومهارات الاتصال، والعمل الحزبي والبرلماني).


ويستهدف المشروع في دورته الحالية 50 شاباً وشابة من محافظات المملكة كافة للفئة العمرية من 20 إلى 30 عاما، حيث تم فتح باب التقدم للمشاركة في المشروع من خلال الرابط: https://join.kafd.jo، لغاية 30 أيار الحالي، ضمن شروط ومعايير مقررة.


يشار الى أن مشروع الزمالة مع مجلس النواب الذي تم إطلاقه 2019، وتم تطوير مجال اختصاصه في دورته الثانية (الزمالة البرلمانية)، شارك فيه خلال الدورات الماضية 364 شابا وشابة في التدريبات النظرية، إضافة إلى انخراط 342 شاباً وشابة بالتدريب العملي داخل مجلس النواب، كما تم تطوير دليل تدريبي للمشروع وإيداعه لدى المكتبة الوطنية.

 




 

 


 

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