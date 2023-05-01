صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروعا لدعم مشاركة الشباب خارجيا

الوكيل الاخباري - يطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، دورة جديدة من مشروع التعلم من خلال السفر، الهادف إلى دعم وتسهيل مشاركة الشباب المتميزين في الأنشطة اللامنهجية الشبابية المفيدة في مختلف دول العالم وخوض التجارب المتنوعة.

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ويوفر المشروع فرص التفاعل والتواصل، واكتساب الخبرات والمهارات الجديدة لهؤلاء الشباب، وتفعيل طاقاتهم، لخدمة مجتمعاتهم المحلية وتمكينهم من الاستفادة من الفرص النوعية.



ويأتي المشروع، الذي بدأ باستقبال طلبات الحصول على دعم، اليوم الاثنين، انطلاقا من دوره في تعزيز روح المبادرة لدى الشباب الرياديين وبناء قدراتهم القيادية والإبداعية، وتشبيكهم مع المؤسسات الإقليمية والدولية، إذ سيحظى المتقدم للمشروع ضمن (شروط محددة) بتغطية الصندوق لتكاليف تذاكر السفر، والتأشيرة كاملة أو بصورة جزئية، وذلك بناء على مجموع النقاط التي يحصل عليها المتقدم في تقييم اللجنة، خلال المقابلة الشخصية.



ويدعم المشروع الذي يستهدف الشباب الموهوبين والمبدعين ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و40 عاما، مشاركات الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، وريادة الأعمال، وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والبيئة والسياحة والتنمية البشرية، فضلا عن المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية وتمثيل الأردن في البطولات الرياضية العربية والعالمية.



ويمكن للراغبين في الحصول على دعم التقدم من خلال الرابط: (join.kafd.jo) على مدار العام الحالي.



يشار إلى أن مشروع التعلم من خلال السفر الذي تم إنشاؤه عام 2006 وفر حتى الآن (2147) فرصة تنوعت بين نشاطات تدريب عملي في عدة مجالات، وحضور مؤتمرات علمية وثقافية، والمشاركة في مسابقات عالمية ومسابقات رياضية.

