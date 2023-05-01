الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

الرئيس الفلبيني: بلادي لن تصبح نقطة انطلاق لعمل عسكري لأي جهة

ضبط سائقي مركبتين هددا السلامة العامة على الطريق - فيديو

الأردن يبحث مقترح تأسيس وكالة عربية للدواء في الرياض

فصل 42 طالبا من الجامعة الهاشمية على إثر مشاجرة الخميس

أسعار الفائدة.. الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وأزمة المصارف تثير المخاوف

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروعا لدعم مشاركة الشباب خارجيا

ضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق خو لسحب كميات كبيرة من المياه

ولي العهد للعمال: كل عام وأنتم بخير

الملكة: عيد عمال سعيد

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الاثنين

الإثنين، 01-05-2023 12:42 م

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروعا لدعم مشاركة الشباب خارجيا

ر


الوكيل الاخباري - يطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، دورة جديدة من مشروع التعلم من خلال السفر، الهادف إلى دعم وتسهيل مشاركة الشباب المتميزين في الأنشطة اللامنهجية الشبابية المفيدة في مختلف دول العالم وخوض التجارب المتنوعة.

اضافة اعلان


ويوفر المشروع فرص التفاعل والتواصل، واكتساب الخبرات والمهارات الجديدة لهؤلاء الشباب، وتفعيل طاقاتهم، لخدمة مجتمعاتهم المحلية وتمكينهم من الاستفادة من الفرص النوعية.


ويأتي المشروع، الذي بدأ باستقبال طلبات الحصول على دعم، اليوم الاثنين، انطلاقا من دوره في تعزيز روح المبادرة لدى الشباب الرياديين وبناء قدراتهم القيادية والإبداعية، وتشبيكهم مع المؤسسات الإقليمية والدولية، إذ سيحظى المتقدم للمشروع ضمن (شروط محددة) بتغطية الصندوق لتكاليف تذاكر السفر، والتأشيرة كاملة أو بصورة جزئية، وذلك بناء على مجموع النقاط التي يحصل عليها المتقدم في تقييم اللجنة، خلال المقابلة الشخصية.


ويدعم المشروع الذي يستهدف الشباب الموهوبين والمبدعين ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و40 عاما، مشاركات الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، وريادة الأعمال، وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والبيئة والسياحة والتنمية البشرية، فضلا عن المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية وتمثيل الأردن في البطولات الرياضية العربية والعالمية.


ويمكن للراغبين في الحصول على دعم التقدم من خلال الرابط: (join.kafd.jo) على مدار العام الحالي.


يشار إلى أن مشروع التعلم من خلال السفر الذي تم إنشاؤه عام 2006 وفر حتى الآن (2147) فرصة تنوعت بين نشاطات تدريب عملي في عدة مجالات، وحضور مؤتمرات علمية وثقافية، والمشاركة في مسابقات عالمية ومسابقات رياضية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
21

ضبط سائقي مركبتين هددا السلامة العامة على الطريق - فيديو

f1966dbc-6d8d-4971-9031-c83c2c09af12

الأردن يبحث مقترح تأسيس وكالة عربية للدواء في الرياض

4202328171936184923852

فصل 42 طالبا من الجامعة الهاشمية على إثر مشاجرة الخميس

WhatsApp Image 2023-05-01 at 2.24.25 AM

ضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق خو لسحب كميات كبيرة من المياه

485963

44 إشاعة في نيسان 80 % منها أطلقتها وسائل التواصل

ولي-العهد

ولي العهد للعمال: كل عام وأنتم بخير

أخبار متعلقة
1681060583475

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق دورة تدريبية ضمن مشروع "درب"

Wadi-Rum-Desert-Jordan

51 % من زوار وسياح الأردن قدموا براً العام الماضي