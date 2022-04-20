صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروع معسكرات الطلبة للمشاركة السياسية

الوكيل الاخباري - أطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية بالتعاون مع مؤسسة "بلا حدود" للتدريب وتنمية الموارد البشرية، مشروع معسكرات الطلبة للمشاركة السياسية، وذلك انسجاماً مع السياسية العامة للدولة بأهمية تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك وتشجيع المشاركة السياسية وانخراط الشباب في الأحزاب البرامجية وتهيئة البيئة الداعمة للعمل الحزبي بين طلبة الجامعات.



وبحسب بيان عن الصندوق، اليوم الأربعاء، فإن المشروع يهدف إلى نشر وتفعيل العمل السياسي بين أكبر عدد ممكن من طلبة الجامعات وتحفيزهم على المشاركة السياسية المبنية على أسس برامجية للوصول إلى قيادات شبابية سياسية يكون لها دورها البارز في رسم شكل المستقبل الذي يتطلع إليه الجميع من خلال إدماجهم في الأولويات الوطنية والنهوض بواقعهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات وتطوير أفكارهم لطرح مبادرات وبرامج ريادية سياسية مؤثرة على العملية الديمقراطية داخل الجامعات.

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