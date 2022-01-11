صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية يطلق حواريات الإصلاح

الوكيل الإخباري - يطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ضمن خطته البرامجية للعام 2022، مشروع "حواريات الإصلاح" لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمساهمة في فرز نخب شبابية بمختلف المحافظات في إطار تكاتف الجهود الوطنية لدعم مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.

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ويهدف المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير الى توفير مساحة للشباب لطرح أفكارهم كوسيلة واعية لإحداث التغيير عبر القنوات الديمقراطية، إضافة الى تأسيس مفهوم حواري ناضج وعقلاني، فضلاً عن استنهاض فئات ونخب شبابية جديدة للدخول في هذا الحوار، وذلك لما تمثله أهمية الحوار من القدرة على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب وإشراكهم في عملية الإصلاح.

ويمثل المشروع سلسلة من ورشات العمل (18 ورشة عمل) بواقع ورشة في كل دائرة انتخابية، يشارك فيها أعضاء من اللجنة الملكية ومجلس النواب والحكومة والنخب الشبابية لاطلاعهم على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وإتاحة المجال أمام الشباب لتقديم آرائهم حول هذه المخرجات وتحويلها إلى توصيات لإيصالها الى قبة البرلمان.



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