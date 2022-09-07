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الأربعاء، 07-09-2022 07:04 م

صندوق النقد : الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي وواجه الصدمات الخارجية

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الوكيل الاخباري - قال مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، الأربعاء، إنّ الأردن تمكن بالاستمرار بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصدمات الخارجية المتتالية، والعودة التدريجية إلى النمو.

وأضاف أزعور، لـ "المملكة" أن الأردن تمكن من توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من الأعباء على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي والمنطقة واجه أزمة حادة تضاعفت مع الحرب في أوكرانيا، ولكن دولا بالمنطقة تمكنت من مواجهة الصدمات واستمرت بالمحافظة على الاستقرار؛ وعادت إلى حركة النشاط والنمو.

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