صندوق النقد يعدّل توقعاته لنمو الاقتصاد في المملكة

الوكيل الاخباري - قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن علي عباس، إن الصندوق يجري حاليا تعديل التنبؤات الاقتصادية الكلية للأردن المنشورة في عدد تشرين الاول 2020 من تقرير الصندوق حول "آفاق الاقتصاد العالمي" بما في ذلك نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها سالب 5 بالمئة في عام 2020.

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واضاف عباس ان هذا التعديل يأتي بناء على توصيات بعثة خبراء الصندوق للأردن الجارية إلكترونيا عبر الإنترنت في إطار المراجعة الأولى للأداء بموجب "تسهيل الصندوق الممدد".



واضاف، ان فريق خبراء الصندوق يقوم بتعديل تنبؤاتهم، من خلال اخذهم في الاعتبار المعلومات الجديدة المتوفرة، بما في ذلك البيانات التي نشرتها مؤخرا "دائرة الإحصاءات العامة" الأردنية والتي تشير إلى تحسن نمو إجمالي الناتج المحلي أكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2020".



وكان صندوق النقد الدولي وافق في شهر نيسان الماضي على برنامج قرض يمتد لأربع سنوات بقيمة مليار و300 مليون دولار من أجل دعم الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي في الأردن.



ويركز البرنامج على زيادة فرص العمل، وتحفيز النمو والاستقرار المالي، وتحسين الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز الشفافية، وبالمقابل تحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال، بما في ذلك كلف الضمان الاجتماعي والطاقة، وتعزيز أدوات محاربة التهرب الضريبي والجمركي.

المصدر - بترا



