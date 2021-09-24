صوت المطر يتصدر تويتر بعد أول شتوة لهذا العام

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #صوت_المطر اليوم الجمعة منصة تويتر وذلك بعد أن شهدت المملكة أول شتوة خريفية لهذا العام .
وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صورا وفيديوهات للمطر في مختلف مناطق المملكة .
وكانت قد توقعت دائرة الأرصاد الجوية تساقط زخات مطرية متفرقة في محافظات المملكة اليوم الجمعة .
#صوت_المطر— شيهانه (@shihanh911) September 15, 2021
اللهم مافي القلب🙏🏻 pic.twitter.com/kaVRruwGFj
#جازان_الان تتناثر قطرات المطر بهدوء ورقّة وكأنها تهمس، في آذاننا بصوت خافت تفاءلوا ما زالت الحياة مستمرة وما زال الأمل موجوداً#صوت_المطر pic.twitter.com/f8j2aHessI— @ابوعبدالله@ (@wahm7213) September 16, 2021
#مساء_الخيرᅠ #صوت_المطر— مـتـقادي 💛🎻 (@LEGENDASSIR1) September 16, 2021
خميس وويكند
ورواقه وتصحى على صوت المطر 💕 pic.twitter.com/dua0CNvQra
عسى المطر— ابو عبدالله (@badralharbyy) September 16, 2021
اللي من الغيم همال
يروي قبور الي عن الأرض غابوا💔
#صوت_المطر
هاي الشتوه للزيتون، مش بكرا الاقيكم لابسين جاكيتات وجزم ولفحات صوف 🙄— Safa'a (@SafaaQawabaa) September 24, 2021
تتهبلوش🤣#صوت_المطر
هو في أحلى من الشتا وصوت المطر 😢— sahar ahmed (@14Sahaar) September 24, 2021
يا صباح الجمال كله 💙 #صوت_المطر #صباح_Iلخير #صباح_السعادة
رجعت الشَّتويّة🌧🎵— 𝓡𝓐𝓦𝓐𝓝 (@Rawan_sweety1) September 24, 2021
المليانة حنيّة🌸، وحبّ❤
وكتير من الحنين ،والذّكريات ،لأشخاص ولأماكن ،رجعت أكواب الشّاي السّاخن ع شبابيك الإنتظار ، ورجع النوم ع صوت المطر ، وتفيق ع صوت فيروز وفنجان القهوة ، ورجع اللّيل الطويل ، رجعت الشّتوية، وبعدك بقلبنا!💙🌧#صوت_المطر #شتاء_الاردن pic.twitter.com/Rc9tMFvvIe
نيال اهل اربد بهالجو..💙🌨🌧☔#صوت_المطر— Aisha alkhalde🇯🇴 (@Aisha25892036) September 23, 2021
صوت المَطر عَوّد بذِكراك ، والغِيم كَأنه يِداريني 🤍. #صوت_المطر— AHMAD AMEIN (@ahmadamein91) September 24, 2021