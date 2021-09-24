الجمعة 24-09-2021
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الجمعة، 24-09-2021 12:03 م

صوت المطر يتصدر تويتر بعد أول شتوة لهذا العام

شتوة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #صوت_المطر اليوم الجمعة منصة تويتر وذلك بعد أن شهدت المملكة أول شتوة خريفية لهذا العام .

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صورا وفيديوهات للمطر في مختلف مناطق المملكة .


وكانت قد توقعت دائرة الأرصاد الجوية تساقط زخات مطرية متفرقة في محافظات المملكة اليوم الجمعة .


 




 

 


 

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