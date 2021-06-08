الوكيل الاخباري -

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تبدأ اليوم الثلاثاء في الثامنة مساءً سلسلة حلقات خاصة من برنامج "صوت المملكة" من قطاع غزة.وتأتي هذ الحلقات الخاصة استكمالا لتغطية قناة المملكة المتواصلة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتبعاته، والرصد المستمر للانتهاكات الاسرائيلية في القدس المحتلة الذي واكبته قناة المملكة من خلال مراسليها في الأراضي المحتلة وقطاع غزة نهاد حجازي وباسل العطار.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت في عدوانها الأخير برج الجوهرة ما أدى إلى تدمير مكتب قناة المملكة بالإضافة إلى مكاتب وسائل إعلام أخرى بشكل كامل.وستخصص حلقات البرنامج لتسليط الضوء على حياة الغزيين في الحصار والعدوان، والوقوف على المبادرات الأردنية هناك وعلى رأسها المستشفى الميداني الأردني.برنامج "صوت المملكة" يذاع من الأحد إلى الخميس ويقدمه عامر الرجوب.