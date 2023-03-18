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السبت، 18-03-2023 02:29 م

صورة .. الأردن يبدأ استكشاف الذهب والرصاص والزنك في سمرة طيبة

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الوكيل الإخباري - أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم السبت مشروع استكشاف خامات الرصاص والزنك والذهب في منطقة (سمرة طيبة) بوادي عربة.

وقال الوزير الخرابشة ان المشروع الذي ينفذ من خلال كوادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية يأتي في إطار مشروع التعدين الوطني الذي أطلقته الوزارة مطلع عام 2021 للتنقيب الثروات المعدنية على أرض المملكة والتي تقع ضمن الدرع العربي النوبي وهي منطقة غنية بالمعادن.

وأضاف ان المشروع يأتي ضمن مجموعة مشاريع اطلقتها الوزارة ومذكرات تفاهم تعمل بموجبها شركات على الأرض لإجراء دراسات الجدوى اللازمة.

ولفت الى دراسات سابقة أجرتها الوزارة بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية الفرنسية حول مشروع سمرة طيبة أظهرت مؤشرات أولية لوجود بعض العناصر مثل (الزنك والرصاص والذهب).

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