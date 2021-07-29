صورة تثير قلق الأردنيين وتساؤلات : هل سيعود الحظر الشامل ؟ - شاهد

الوكيل الإخباري - صورة متداولة أثارت قلق الأردنيين ، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، يظهر من خلالها شخص يقوم بتصليح " صافرة إنذار" في إحدى مناطق المملكة .

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وعلى ضوء ذلك ، تساءل أردنيون حول العودة إلى الحظر الشامل يوم الجمعة ، أو تعديل ساعات الحظر الجزئي ، بعد تصريحات من مسؤولي وزارة الصحة بشأن ارتفاع وفيات وإصابات فيروس كورونا خلال الفترة الراهنة .

الصورة انتشرت بسرعة البرق، ولا يمكن الحديث عن العودة إلى الإجراءات الصارمة إلا بعد أن يتم دراسة المنحنى الوبائي ، والذي سيُصار إلى اتخاذ القرارات المناسبة في حال تغير المنحنى بشكل سلبي .

ومن الجدير ذكره أن صافرات الإنذار لا يقتصر عملها على التنبيه لأوقات منع التجول ، بل تستخدم في فصل الشتاء في حالة إعلان الطوارئ .



