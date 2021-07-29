الخميس 29-07-2021
الوكيل الاخباري

العودات: موقفنا واضح من الأزمة السورية

وزير السياحة: نسعى لاستثمار وضع السلط على قائمة التراث العالمي

وزير فلسطيني: الدور الأردني في حي الشيخ جراح يدعم الموقف القانوني لأصحاب المنازل

الإحصاءات: مسح للاستثمار الأجنبي لأول مرة منذ 2009

الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش

الأعيان يبحث مع وزير العمل العراقي التعاون المشترك

الألكسو تهنئ الأردن بتسجيل السلط على قائمة التراث العالمي

صورة تثير قلق الأردنيين وتساؤلات : هل سيعود الحظر الشامل ؟ - شاهد

ولي العهد يفتتح المرحلة الثانية من مشروع صوامع العقبة الخميس

الدفاع المدني: نعول على وعي المواطن

الخميس، 29-07-2021 01:28 م

صورة تثير قلق الأردنيين وتساؤلات : هل سيعود الحظر الشامل ؟ - شاهد

7202124115029226913562
أرشيفية


الوكيل الإخباري - صورة متداولة أثارت قلق الأردنيين ، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، يظهر من خلالها شخص يقوم بتصليح " صافرة إنذار" في إحدى مناطق المملكة .

اضافة اعلان

 

وعلى ضوء ذلك ، تساءل أردنيون حول العودة إلى الحظر الشامل يوم الجمعة ، أو تعديل ساعات الحظر الجزئي ، بعد تصريحات من مسؤولي وزارة الصحة بشأن ارتفاع وفيات وإصابات فيروس كورونا خلال الفترة الراهنة .

 

الصورة انتشرت بسرعة البرق، ولا يمكن الحديث عن العودة إلى الإجراءات الصارمة إلا بعد أن يتم دراسة المنحنى الوبائي ، والذي سيُصار إلى اتخاذ القرارات المناسبة في حال تغير المنحنى بشكل سلبي .

 

ومن الجدير ذكره أن صافرات الإنذار لا يقتصر عملها على التنبيه لأوقات منع التجول ، بل تستخدم في فصل الشتاء في حالة إعلان الطوارئ .

 


 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3f1a6bd0-a10d-4fb2-82a9-8bd3ab161e5c

الإحصاءات: مسح للاستثمار الأجنبي لأول مرة منذ 2009

OfficialHM-1

الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش

1627555057408

الأعيان يبحث مع وزير العمل العراقي التعاون المشترك

3b0432c0832835727997632204f29cfd (1)

الألكسو تهنئ الأردن بتسجيل السلط على قائمة التراث العالمي

7202128131732512066717

ولي العهد يفتتح المرحلة الثانية من مشروع صوامع العقبة الخميس

الدفاع4

الدفاع المدني: نعول على وعي المواطن

أخبار متعلقة
ا

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

1-1391928

40950 جرعة من لقاح فايزر ليلة الأحد للأردن

720212145056326181175

شركس: المطعوم أصبح بمثابة جواز السفر والتحرك بحرية

12021293613955235821

توضيح حكومي حول عودة عمل صالات الافراح

620212718376219468319

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم