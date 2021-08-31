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صورة صادمة .. جثة رضيع داخل صندوق كرتوني في مستشفى البشير والمدير يوضح

الثلاثاء، 31-08-2021 02:55 م

صورة صادمة .. جثة رضيع داخل صندوق كرتوني في مستشفى البشير والمدير يوضح

رضيع.ارشيف


الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- ناشد المواطن عبد السلام الرمامنة، اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية بضرورة الرقابة على الكادر المسؤول في مستشفى البشير وذلك بعد وضع ابنه الرضيع المتوفي في صندوق كرتوني.

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وقال الرمامنة لـ "الوكيل الإخباري" إن الكادر الطبي وضع طفله المتوفي بصندوق كرتوني، مبينا أنه عثر عليه مرمي أمام المشرحة بعد وفاته بـ 5 ساعات.

 

وأضاف أن طفله عمره أسبوعا ومن المفروض انه داخل الخداج بسبب اصابته بثقب في القلب، موضحا أن الإهمال أدى إلى اصابته بنقص أكسجين وأودى بحياته.

 

واشار إلى أن موظفين في مستشفى البشير ألقوا الجثة داخل صندوق كرتوني وقاموا برميه دون إخبار ذويه بوفاته.

 

وطالب الرمامنة وزارة الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة والتحقيق في الأمر.

 

بدوره أكد مدير مستشفى البشير الدكتور عبد المانع سليمات، لـ "الوكيل الاخباري" إن أي طفل خداج يتم لفه بقطعة قماش بيضاء ووضعه داخل صندوق كرتوني ليتم تسليمهم إلى الطب الشرعي لأن وزنهم قد لا يتجاوز ال 500 غرام.

 

وأضاف أنه لا يوجد آلية أخرى للتعامل مع أطفال الخداج ومن الممكن أن يموت الرضيع في أوقات الفجر دون وجود أهله ومن غير المعقول ابقاءه في الخداج حتى لا تخرج رائحة منه.

 

 

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