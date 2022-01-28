الجمعة 28-01-2022
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الجمعة، 28-01-2022 06:58 م

صورة عامل التوصيل وسط الثلوج تثير تعاطف الأردنيين

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الوكيل الإخباري - أثارت صورة لعامل توصيل يقوم بأداء عمله خلال المنخفض الجوي وسط الثلوج والأجواء شديدة البرودة تعاطف الأردنيين.

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وعبّر نشطاء على الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع عن تضامنهم مع عامل التوصيل.

ودعوا إلى مراعاة ظروف العمال الذي يضطرون للخروج في مختلف الظروف الصعبة والمخاطرة بحياتهم من أجل كسب قوت يومهم.

 

وقالوا إنه على أصحاب المنشآت التي تعمل في خدمة التوصيل وقف هذه الخدمات بالظروف الصعبة حفاظا على سلامة العاملين لديها وعدم تعرضهم لحوادث سير قد تهدد حياتهم، وخاصة في ظل التحذيرات الرسمية من الخروج.

 

واستذكروا في تعليقات على الصورة عامل التوصيل الذي توفي عام 2015 وذلك بعد خروجه للعمل في ظروف مشابهة.

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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