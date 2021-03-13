صورة مؤثرة للملك في مستشفى السلط



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر تأثر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت،وقد ظهر الحزن في عينيه تأثراً لما حدث من فاجعة في مستشفى السلط .



وكان الملك عبدالله الثاني يرافقه ولي العهد الامير حسين غادرا مستشفى السلط الحكومي الجديد بعد جولة قام بها في مختلف المرافق ، وبعد ان التقى مواطنين تجمهروا خارج المبنى بانتظار اية اخبار ترشح عن الوضع الصحي لذويهم في الداخل .



الملك بدت عليه علامات الغضب الشديد وطلب من مدير مستشفى السلط الحكومي تقديم استقالته فورا .



وأمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة لتسلم ملف قضية مستشفى السلط بعد حادثة انقطاع الاوكسجين التي راح ضحيتها 7 مرضى ، وطلب جلالته من اللجنة التي تضم فريقا طبيا من الخدمات الطبية، تزويده بتقرير من نتائج التحقيق.

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