صور - انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين الى الديار المقدسة

الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم الأحد، أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة من مدينة حجاج الجيزة في العاصمة عمّان.



وودع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة الحجاج قبل مغادرتهم إلى واحة الحجاج في مدينة معان كما جرت العادة، على أن يغادروا إلى مركز حدود المدورة على الحدود الأردنية السعودية وصولا إلى المدينة المنورة وقضاء ليلتين هناك ومن ثم تفويجهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.



وقال الخلايلة إن رحلة الحج في الإسلام كانت رحلة مباركة يحفها الإيمان والتقوى والمغفرة وفيها المشقة، ومع التطور أصبحت ميسرة وهي أيام معدودات، داعيا الحجاج إلى اغتنامها بالخير والتقرب لله.



وأضاف أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة لتذليل العقبات أمام الحجاج وقامت بتيسير الإجراءات للتسهيل على الحجاج، لافتا إلى أن بعثات الوزارة المرافقة للحجاج ستؤمن كل ما يحتاجه الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي كافة مراحل الحج.



وأوضح أن الحج هو الركن الأعظم من أركان الإسلام ودعا الحجاج إلى إخلاص النية لله تعالى واغتنام الأيام المباركة وتحمل المشقة والصبر على كل مشقة وبذل كل مستطاع للتقرب لله تعالى.



وتابع أن الحجاج هم سفراء للأردن في الخارج وعليهم أن يكونوا خير سفراء للمملكة في أكبر تجمع للمسلمين وألا يخرج منهم إلا كل طيب وأن يحفظوا ألسنتهم من الرفث ومن كل سوء وعليهم ألا يضيعوا رحلة الحج بكلمة أو فعل سوء.



يشار إلى أن حجاج الأردنيين لموسم الحج بلغ 8 آلاف حاج ومن فلسطينيي 48 بلغ 4500 حاج، ما مجموعه 12.5 ألف حاج وحاجة.

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