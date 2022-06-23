صور - واحة الحجاج في معان تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

استكملت واحة الحجاج في محافظة معان استعداداتها لاستقبال أولى قوافل الحجاج الأردنيين التي ستنطلق الاثنين المقبل لأداء فريضة الحج للعام الحالي، وفق مديرها حاسم محمد الجازي.



وقال الجازي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة في واحة الحجاج/ منطقة معان التنموية بعد إعلان المملكة العربية السعودية إقامة موسم الحج، والذي تأثر بجائحة كورونا خلال العامين الماضيين.



وأضاف أن واحة الحجاج تقدم خدمات عديدة للحجاج وتضم العديد من المرافق المهيئة لاستقبال ضيوف الرحمن ومنها مبنى الاستراحة الذي يحتوي على صالات مقسمة وفيها مقاعد مخصصة للجلوس والمبيت بالإضافة إلى وجود مساجد للرجال والنساء ودورات المياه.



وأشار الجازي إلى وجود سوبر ماركت تقدم وجبات خفيفة مع كافة لوازم الحاج، فيما تم الاتفاق مع سبيل مديرية أوقاف معان لتقديم المياه والعصائر المبردة ووجبات الطعام والفواكه كسبيل للحجاج.



وبيّن أنه تم الاتفاق أيضا مع مديرية صحة معان ومديرية الدفاع المدني في المحافظة لتوفير كوادر طبية متخصصة تقوم بصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة مع توفير سيارات الإسعاف.



وأوضح الجازي أن واحة الحجاج ستوفر كوادر من إدارة السير للقيام بأعمال فحص الباصات والتأكد من صلاحيتها للسفر وتسهيل مرورها عبر حدود المدورة، بالإضافة إلى تأمين وصول قوافل الحجاج بشكل آمن إلى الحدود مع المملكة العربية السعودية.



وتابع أن كوادر مديرية أوقاف محافظة معان ستقوم بمساعدة الحجاج والتأكد من السجلات والأسماء والحجوزات وختمها لتسهيل مرورها من الحدود.



ولفت الجازي إلى أن واحة الحجاج تعمل دوما على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.



يشار إلى أن أولى قوافل الحجاج الأردنيين ستنطلق يوم الاثنين المقبل، وذلك مع استكمال كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالحج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

اضافة اعلان





















