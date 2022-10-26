صيادلة الصحة: يجب رفع العلاوة الفنية 180% وعلاوة بدل تفرغ إلى80%

الوكيل الإخباري - طالب الصيادلة العاملون بوزارة الصحة تحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، وذلك من خلال رفع العلاوة الفنية بما لا يقل عن 180 ٪ ورفع علاوة بدل تفرغ إلى 80 ٪ وأن لا تكون مرتبطة بساعات دوام إضافية.

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وقالت لجنة الصيادلة للعاملين في القطاع العام في بيان صحفي، إنه يجب صرف علاوة بدل التفرغ والحوافز للصيادلة من اليوم الأول للتعيين، وزيادة 5 نقاط على حوافز الصيادلة أسوة بزملائهم الأطباء العامين وأطباء الأسنان الذين حصلوا على هذه الزيادة.



وأكدت أنه لا يجوز إغماض الأعين عن أوضاع صيادلة القطاع العام العاملين في الوزارة موجهين مطالبهم للوزارة ومجلس نقابتهم، ومشيرة إلى أن مطالبهم هي خط أحمر لا تراجع عنها ولا عن أي جزء منها ولا تقبل التأجيل ولا التسويف.



وشددوا على أنهم لن يقبلوا بالقفز على مؤهلات الصيدلاني، ودوره في تقديم الرعاية الصحية.



وأشارت اللجنة إلى ضرورة صرف علاوة بدل اقتناء سيارة أو بدل تنقلات (لمن لا يملك سيارة) لجميع الصيادلة العاملين في القطاع العام، والعمل على ضم الصيادلة للمجلس الطبي الأردني.