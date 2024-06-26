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الأربعاء، 26-06-2024 11:46 م

ضابط ينقذ طفلة بجامعة اليرموك - صورة

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الوكيل الخباري - تمكن مندوب إذاعة الأمن العام في محافظة اربد، النقيب محمد العمري، من إنقاذ طفلة عالقة داخل إحدى دورات المياه في جامعة اليرموك اليوم الأربعاء، حيث بادر على الفور إلى التحرك للموقع بعد استنجاد والدة الطفلة بعدد من الأشخاص المتواجدين بالمكان.

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وقال مصدر أمني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن النقيب العمري الذي تصادف وجوده بجامعة اليرموك، نجح بفتح باب دورة المياه بطريقة احترافية وفنية بعد أن علقت الطفلة داخل دورة المياه ولم تتمكن لصغر سنها من فتح الباب للخروج، مثنيا على سرعة استجابة ضباط الأمن العام وشجاعتهم وجهودهم في خدمة الوطن والمواطن.

 


 




 

 


 

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