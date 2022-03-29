ضبط أحد المتورطين بسرقة محطة وقود بالبقعة.. وهذه التفاصيل

الوكيل الإخباري - ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد المتورطين بسرقة محطة الوقود تحت تهديد السلاح في منطقة البقعة قبل أيام.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان وصل لـ"الوكيل الإخباري"، اليوم الثلاثاء، إنَّه وقبل أيام ورد لمديرية شرطة محافظة البلقاء بلاغ بدخول شخصين مجهولين وملثمين إلى محطة محروقات في منطقة البقعة والاعتداء على أحد الموظفين وتهديده بواسطة سلاح ناري كان بحوزتهما وسرقة مبلغ 24 ألف دينار والفرار من المكان.



وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومنذ لحظة تلقي البلاغ شُكل فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي وشرطة البلقاء باشروا التحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة وتتبعها لحين حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وأُلقي القبض عليه بعد مداهمته.



وأكد أنه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بالتخطيط وارتكاب الجريمة بالاتفاق مع شخص آخر وتقاسما المبلغ فيما بينهما وضُبط بحوزته مبلغ 5600 دينار والسلاح الناري المستخدم في ارتكاب الجريمة وما زال التحقيق والبحث جارياً عن الشريك في الجريمة.