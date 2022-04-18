ضبط أردني حاول تهريب قواقع وشعب مرجانية واصداف من مصر

الوكيل الإخباري - نقلت وسائل اعلام مصرية، أن السلطات الجمركية في مدينة نويبع المصرية ضبطت أردني خلال عملية تهريب كائنات بحرية. اضافة اعلان





وقالت سلطات الجمارك، وفقا لما نقله موقع "مصراوي" إن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع اشتبهوا بمركبة تحمل لوحة أرقام أردنية ويقودها شخص أردني الجنسية، وبتفتيش السيارة تبين وجود 22 طردا بوزن 585 كيلوغراما من الكائنات البحرية.



واوضحت ان الشحنة شملت أصدافا ومحارا وقواقع بحرية، وقطعا من الشعب المرجانية المحظور حيازتها أو بيعها.



وكان الأردن قد أخفى الكائنات البحرية في أماكن سرية يصعب الوصول إليها بجسم السيارة.

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