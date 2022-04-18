الإثنين 18-04-2022
الوكيل الاخباري

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وتناشد أهل الخير لمساعدتها

زيادة حوافز موظفين في وزارة الصحة - تفاصيل

الملك والسيسي يؤكدان ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين 90 والديزل عالمياً

الضمان: رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخميس

الملك يبحث مع الرئيس الفلسطيني التصعيد الإسرائيلي في القدس

المواصفات والمقاييس تُحذر من العاب قد تعرّض الأطفال للاختناق

مذكرة نيابية تطالب بطرد سفير الاحتلال من الأردن

صبيح المصري: متفائل بالفترة المقبلة ومستمرون بالإستثمار في الأردن

ضبط أردني حاول تهريب قواقع وشعب مرجانية واصداف من مصر

الإثنين، 18-04-2022 01:05 م

ضبط أردني حاول تهريب قواقع وشعب مرجانية واصداف من مصر

625aedcf4236042ce634dd5f


الوكيل الإخباري - نقلت وسائل اعلام مصرية، أن السلطات الجمركية في مدينة نويبع المصرية ضبطت أردني خلال عملية تهريب كائنات بحرية. اضافة اعلان


وقالت سلطات الجمارك، وفقا لما نقله موقع "مصراوي" إن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع اشتبهوا بمركبة تحمل لوحة أرقام أردنية ويقودها شخص أردني الجنسية، وبتفتيش السيارة تبين وجود 22 طردا بوزن 585 كيلوغراما من الكائنات البحرية.

واوضحت ان الشحنة شملت أصدافا ومحارا وقواقع بحرية، وقطعا من الشعب المرجانية المحظور حيازتها أو بيعها.

وكان الأردن قد أخفى الكائنات البحرية في أماكن سرية يصعب الوصول إليها بجسم السيارة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3f049a52-fb1e-4e5c-a375-f0c1624aadda

زيادة حوافز موظفين في وزارة الصحة - تفاصيل

سجن

الزيادات: لا مصلحة بالإبقاء على المحكوم في السجن طيلة حياته

06d7c36c-0a08-4937-aa1b-bfc94c394a54

الملك والسيسي يؤكدان ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

156646912701101700

سابقة قضائية.. عزل موظفة حكومية من عملها بعد إدانتها بالاحتيال

070a7289-6535-4f3f-9607-eba2d5729d02

الضمان: رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخميس

هههه

الملك يبحث مع الرئيس الفلسطيني التصعيد الإسرائيلي في القدس

أخبار متعلقة
5f33de17b28b8

ايعاز هام من مدير الجمارك بشأن مركز حدود جابر

1649337669903

مدير عام الجمارك يبحث مع السفير المكسيكي سبل التعاون المشترك

مبدأ_عمل_جهاز_كشف_الذهب

الجمارك تُحبط تهريب أجهزة كشف معادن

DSC_0494_0

الكسبي: توقعات بإنهاء مشروع جمرك عمان الجديد نهاية العام

6d56d15b-b181-4a5e-8ac9-0d06e44aede7

الجمارك تضبط معمل لصناعة نكهات السجائر الفاسدة

سجن-ماركا

بيان هامّ حول توقيف مريض شلل دماغي في سجن ماركا - تفاصيل