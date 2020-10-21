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الأربعاء، 21-10-2020 02:23 م

ضبط أشخاص قاموا بانشاء صفحات وهمية لشخصيات مشهورة

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، انه وردت للعاملين في الأمن الوقائي معلومات تفيد بقيام مجموعة من الاشخاص بانشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي باسماء شخصيات عربية مشهورة ، واستخدام تلك الصفحات واستغلالها لارتكاب جريمة الاحتيال الإلكتروني عن طريق طلب التبرعات والمعونات للمحتاجين.

واضاف السرطاوي انه من خلال التحقيقات حول ما ورد من معلومات تمكن العاملون في الأمن الوقائي من التعامل مع ثلاث قضايا احتيالية بذلك الاسلوب وأُلقي القبض خلالها على 11 شخصا قاموا بانشاء عدد من الصفحات الوهمية واحتالوا من خلالها على مواطنين واشخاص من خارج المملكة وجرت احالتهم جميعاً للقضاء .

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وحذر الجميع من الوقوع ضحية لمثل تلك الاعمال الاحتيالية التي من الممكن تجنبها من خلال عدم التعامل المالي او تقديم التبرعات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.


 




 

 


 

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