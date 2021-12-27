ضبط أكثر من 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية إثر مداهمة مستودع في عمان

الوكيل الاخباري - كشفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن مداهمة أحد المستودعات في العاصمة عمان وضبط ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية قبل أيام.

اضافة اعلان

وقالت المؤسسة في ردها على موقع "الوكيل الاخباري" إن فرق التفتيش التابعة لـ"الغذاء والدواء" / فرع عمان وبعد التوجه الى المستودع المذكور تبين ساعة الكشف بأن المستودع غير مرخص وغير مستوفي للاشتراطات الصحية.

وأضافت في تصريحها لـ"الوكيل الاخباري" أنه تم العثور على مواد غذائية منتهية الصلاحية مختلفة الأصناف، ومواد تنظيف كيماويات محفوظة داخل المستودع، بشكل يخالف التعليمات، وبناء عليه تم ضبط حجز مواد كاملة.

وبينت أن الكميات تقدر بـ 6254 كغم، وتم تحرير تقارير رسمية لغايات الإتلاف لاحقا مع عمل ضبط اغلاق للمستودع بوضع رصاص و شمع احمر حسب الأصول.

وكانت معلومات وردت لموقع الوكيل عن مداهمة مستودع بداخله مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، حيث داهمتها الإدارة الملكية لحماية البيئة واستدعت كوادر مؤسسة الغذاء والدواء.