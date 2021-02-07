ضبط ألبان وأجبان مغشوشة في الخالدية

الوكيل الإخباري - صرّح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات ان فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في اقليم الشرق / فرع الزرقاء، نفذت فجر اليوم الأحد،حملة رقابية موسّعة استهدفت الكشف على مصانع الألبان في منطقتي الظليل والخالدية ، للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية وبطاقات البيان والتأكد من المواد الأولية المستخدمة في صناعة الالبان ومشتقاتها .

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وبين مهيدات في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ان نتائج الحملة شملت ضبط كمية من الألبان والأجبان المغشوشة بتصنيعها من الحليب المجفف وتحمل بطاقات بيان مزورة تشير الى تصنيعها من الحليب الطازج قدرت بنحو (31.5) طن في عدد من المصانع واغلاق أحد المصانع في منطقة الخالدية بالشمع الاحمر وايقاف خطوط الانتاج تحفظيا نظرا لرصد عدد من المخالفات تمثلت بتلاعب اصحاب العلاقة ببطاقة البيان وتاريخ الانتهاء والصلاحية والعمل في ظروف غير مطابقة لشروط السلامة العامة واستخدام الحليب المجفف في صناعة الالبان ومنتجاتها مما يخالف المواصفة المعتمدة لدى المؤسسة التي تشترط إنتاج هذه المنتجات من الحليب الطازج.



وتدعو المؤسسة، المواطنين للتواصل معها في حال وجود اية شكوى او ملاحظة وعلى مدار (24) ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪ ‪0795632000

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