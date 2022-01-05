الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 04:22 م

ضبط اربعة اشخاص من مخالفي الحجر المنزلي و توديعهم الى المستشفى الميداني

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الوكيل الاخباري - قال محافظ الزرقاء حجازي عساف ، انه قد تم ضبط اربعة اشخاص من مصابي فايروس كورونا والذين قاموا بمخالفة اجراءات الحجر ‏المنزلي ، حيث تم توديعهم الى المستشفى الميداني لاستكمال مدة العلاج وسيصار الى احالتهم للقضاء حال شفائهم وفقاً لاوامر الدفاع ‏النافذة .‏

واكد المحافظ اليوم الأربعاء، انه سيتم اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية بحق مخالفي الحجر المنزلي ‏.

وكانت وزارة الداخلية قد دعت وما زالت ، إلى ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي والبعد عن الممارسات التي تنقل العدوى للآخرين حفاظا على الصحة والسلامة العامة للجميع.

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