ضبط اسلحة اوتوماتيكية استخدمت بعد انتهاء عملية الاقتراع

الوكيل الإخباري-

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، عامر السرطاوي ان فرق التحقيق الخاصة والفنية التي تولت التحقيق في الفيديوهات التي جرى تداولها بعد انتهاء عملية الاقتراع واصلوا تحقيقاتهم حيث تمكنوا من ضبط ثلاثة اسلحة اوتوماتيكية في محافظة الطفيلة والبادية الوسطى ومنطقة سحاب في العاصمة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق مستخدمي تلك الاسلحة .مضيفاً انه ضبط كذلك خمسة اسلحة فردية اخرى ظهر اصحابها وهم يطلقون عيارات نارية في فيديوهات جرى تداولها في اربد وجرش والطفيلة والمفرق والبادية الوسطى وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحقهم .