ضبط اعتداءات جديدة على المياه في عمّان والبلقاء - صور

الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري عدة اعتداءات جديدة على الخطوط الرئيسية في محافظة العاصمة عمان والبلقاء/ عين الباشا ضمن جهودها لإحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة.

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وتم ضبط الاعتداء من خلال كوادر وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المنسق الأمني ومديرية الأمن العام حيث تبين أنها تقوم بسحب كميات كبيرة من المياه لتزويد مزارع ومعامل طوب ومزارع وتعبئة صهاريج بطريقة مخالفة تقوم بسحب أكثر من 150 متر مكعب/ الساعة.



وبالتفاصيل بينت الوزارة أنه تم ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية عدد (4) في الموقر/ عمان لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج وخزان كبير حيث تم ازالتها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وكذلك في محافظة البلقاء تم ضبط عدة اعتداءات على الخطوط الرئيسية لتزويد مزارع بطريقة مخالفة حيث تم إزالة الاعتداء وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وأكدت أن فرق تفتيشية من الوزارة تقوم برصد أي اعتداء والبحث عن كل من يثبت أن له علاقة بمثل هذه الأعمال والمخالفات التي تمس حقوق المواطنين المائية التي تؤثر بشكل كبير على انتظام تزويد المواطنين بالمياه في هذه المناطق.



وناشدت الوزارة جميع المواطنين باستمرار التعاون معها والإبلاغ عن حالات العبث بالخطوط أو محاولة الاعتداء عليها على أرقام مركزها المجانية 117116 للحفاظ على كل قطرة ماء.







